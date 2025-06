Il futuro di Gyökeres, l’indizio arriva da Ostigard: "Manda un messaggio quando hai firmato"

Viktor Gyökeres è uno degli oggetti del desiderio del calciomercato. L'attaccante dello Sporting Lisbona è accostato al Chelsea, alla Juventus ma soprattutto all'Arsenal che sembra essere in pole. Il "Cannibale" è stato brevemente protagonista del podcast "Flymodus, infatti è comparso in videochiamata con l'ex calciatore del Napoli Ostigard con cui ha giocato ai tempi del Coventry. Lo svedese ha ammesso di non sapere ancora nulla sul suo futuro: "No, vedremo. Nessuno sa ancora nulla. Mi piacerebbe avere una risposta più divertente, ma è tutto quello che posso dire per ora". Colui che ha provato a tirare fuori qualche informazione è stato proprio Ostigard: ""È stato bello parlare con te, Viktor. Ci vediamo presto e mandami un messaggio quando tutto sarà definito e firmato con l’Arsenal". Questa la risposta del bomber: "Sì sì, certo".