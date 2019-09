il Flamengo lavora per acquistare a titolo definitivo Gabigol e la conferma arriva direttamente dal vicepresidente del club brasiliano, Marcos Braz: “Abbiamo un contratto con Gabriel fino al 31 dicembre. A quel punto faremo un tentativo per acquistare il giocatore. Non abbiamo mai smesso di lavorarci, soprattutto da quando abbiamo analizzato la situazione di Balotelli. Bisogna stare tranquilli, c’è molto tempo per agire. Non c’è preoccupazione per la situazione, ma non bisogna avere fretta. Deve essere fatto tutto con la massima tranquillità altrimenti costerà troppo. Bisogna avere sangue freddo“.