La storia di Ejaria: giocava nel Liverpool, ora cerca una squadra su Linkedin

Il ventottenne inglese, cresciuto nel vivaio dei Reds con cui ha debuttato sotto la guida di Jürgen Klopp prima di vincere il Mondiale Under 20 nel 2017 e vestire le maglie di Rangers, Reading e Real Oviedo, ha condiviso sul proprio profilo professionale un messaggio dettagliato per illustrare le posizioni ricoperte in campo e la condizione fisica attuale, confermata da test atletici e allenamenti individuali mirati.