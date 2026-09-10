La storia di Ejaria: giocava nel Liverpool, ora cerca una squadra su Linkedin

L'ex centrocampista del Liverpool Ovie Ejaria ha scelto di affidarsi a Linkedin per trovare una nuova squadra, pubblicando un annuncio rivolto a direttori sportivi e responsabili scouting per segnalare la propria disponibilità a valutare offerte sia nel Regno Unito sia all'estero.
Il ventottenne inglese, cresciuto nel vivaio dei Reds con cui ha debuttato sotto la guida di Jürgen Klopp prima di vincere il Mondiale Under 20 nel 2017 e vestire le maglie di Rangers, Reading e Real Oviedo, ha condiviso sul proprio profilo professionale un messaggio dettagliato per illustrare le posizioni ricoperte in campo e la condizione fisica attuale, confermata da test atletici e allenamenti individuali mirati.
"Sono attualmente svincolato e sono alla ricerca dell'opportunità giusta" ha spiegato il giocatore prima di lanciare un appello diretto ai quadri dirigenziali chiedendo che "se c'è un'opportunità o conoscete un club alla ricerca di un centrocampista o di un giocatore in grado di giocare come ala sinistra, sentitevi liberi di contattarmi".