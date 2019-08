Ora è ufficiale: l'ex capitano della nazionale inglese Wayne Rooney, 33 anni, lascerà il Dc United di Washington, in Mls, dopo aver trovato un accordo per diventare allenatore-giocatore del Derby County, militante nella Championship inglese. Lo hanno annunciato i due club. "Dopo la conclusione della stagione di Mls 2019, Wayne Rooney lascerà il club per continuare la sua carriera in Inghilterra ed essere più vicino alla famiglia", ha dichiarato il Dc United, al quale il giocatore era legato con un contratto fino al 2021. LPer lattaccante, contratto di 18 mesi più opzione per un altro anno.