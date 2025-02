Continuano i sondaggi per Pavlovic. Il centrale milanista, che ha già manifestato la propria intenzione di restare in rossonero e ha rispedito al mittente le offerte fin qui ricevute, è nel mirino del Crystal Palace che, scrive The Sun, sarebbe pronto a versare 30 milioni nelle casse del Milan per averlo. Operazione molto difficile, volontà del giocatore a parte, nell'ultimo giorno di mercato.