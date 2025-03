Il City si gode O'Reilly: a gennaio poteva finire al Chelsea

Poteva fare "la fine" di Cole Palmer, ceduto al Chelsea tra i ripianti. Questa volta però sembra che il Manchester City abbia imparato la lezione e il film è andato a finire diversamente: il gioiellino classe 2005 Nico O'Reilly gioca ed è decisivo per Pep. Il prodotto delle giovani dei Citizens ha ribaltato il quarto di finale di Fa Cup contro il Bournemounth entrando dalla panchina e servendo gli assist per i due gol che hanno consegnato il pass per la semifinale agli uomini di Guardiola. Classe 2005, O'Reilly a gennaio era stato fortemente cercato dal Chelsea che aveva intravisto la possibilità di replicare un'operazione "alla Palmer". Questa volta però a Manchester hanno trovato la porta sbarrata e O'Reilly è rimasto a casa.