Il City pensa al dopo Aguero: c'è anche Lukaku nel mirino di Pep

DALL'INGHILTERRA

Secondo quando riferisce The Telegraph il Manchester City è pronto a mettere sul piatto ben 225 milioni di euro come budget per rinforzare la squadra di Guardiola nella prossima stagione. In programma un acquisto super per reparto. Per quanto riguarda l'attacco sono due i nomi nel mirino: Romelu Lukaku ed Erling Haaland, due delle punte più decisive e prolifiche delle ultime stagioni.

Praticamente certo l'addio del "Kun" Aguero, in scadenza a giugno senza che da parte della società ci sia la voglia di prolungargli il contratto, visti anche i problemi fisici che lo hanno tormentato nelle ultime stagioni. Per Haaland c'è da vincere la concorrenza dei più importanti club europei e si rischia di iniziare un'estenuante guerra al rilancio. Per Lukaku c'è la volontà dell'Inter di tenersi stretto il suo gioiello, anche se una super offerta del City (si parla di 100 milioni) potrebbe far vacillare le certezze nerazzurre.