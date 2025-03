Il Chelsea va spedito su Dario Essugo. Il centrocampista classe 2005 dello Sporting è sempre più vicino ai Blues: accordo di massima tra i due club per una cifra intorno ai 22 milioni di euro. Come riporta Fabrizio Romano, una volta chiuso l'accordo tra Chelsea e Sporting, non ci saranno problemi nella stesura del contratto: Essugo ha già dato il suo gradimento alla destinazione.