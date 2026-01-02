Il Chelsea pesca dallo Strasburgo per sostituire Maresca: la scelta low-cost è Rosenior

E' l'inglese Liam Rosenior, allenatore dello Strasburgo, il principale candidato per la panchina del Chelsea dopo la separazione tra i Blues ed Enzo Maresca. Quarantuno anni, un passato da allenatore dell'Hull City, il tecnico inglese gode di diversi estimatori all'interno del Chelsea e di BlueCo, il fondo di investimento creato per l'acquisto del club londinese nel 2022 che sta ora prendendo in considerazione i possibili candidati per sostituirlo allo Strasburgo, altra società sotto controllo.