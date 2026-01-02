Logo SportMediaset

Mercato
INGHILTERRA

Il Chelsea pesca dallo Strasburgo per sostituire Maresca: la scelta low-cost è Rosenior

02 Gen 2026 - 11:52

E' l'inglese Liam Rosenior, allenatore dello Strasburgo, il principale candidato per la panchina del Chelsea dopo la separazione tra i Blues ed Enzo Maresca. Quarantuno anni, un passato da allenatore dell'Hull City, il tecnico inglese gode di diversi estimatori all'interno del Chelsea e di BlueCo, il fondo di investimento creato per l'acquisto del club londinese nel 2022 che sta ora prendendo in considerazione i possibili candidati per sostituirlo allo Strasburgo, altra società sotto controllo.

Enzo Maresca (Chelsea)

Chelsea-Maresca, ufficiale il divorzio: decisione di comune accordo

In attesa dell'ufficializzazione, il tecnico dell'under 21 del Chelsea Calum McFarlane guiderà la squadra per la partita di domenica contro il Manchester City.

Le ultimissime trattative

Calciomercato live

11:13
Lazio, tesoretto per i colpi di Sarri: derby per Raspadori, sogno Samardzic
10:58
Milan, depositato il contratto di Fullkrug
09:25
Milan, con Boniface hai fatto bene: il Werder interrompe il prestito e lui pensa al ritiro
08:18
Fiorentina, colpo Solomon: oggi le visite mediche
23:20
Aston Villa: ufficiale l'arrivo di Alysson