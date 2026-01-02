Il Chelsea pesca dallo Strasburgo per sostituire Maresca: la scelta low-cost è Rosenior

E' l'inglese Liam Rosenior, allenatore dello Strasburgo, il principale candidato per la panchina del Chelsea dopo la separazione tra i Blues ed Enzo Maresca. Quarantuno anni, un passato da allenatore dell'Hull City, il tecnico inglese gode di diversi estimatori all'interno del Chelsea e di BlueCo, il fondo di investimento creato per l'acquisto del club londinese nel 2022 che sta ora prendendo in considerazione i possibili candidati per sostituirlo allo Strasburgo, altra società sotto controllo.
In attesa dell'ufficializzazione, il tecnico dell'under 21 del Chelsea Calum McFarlane guiderà la squadra per la partita di domenica contro il Manchester City.