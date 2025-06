Il Chelsea paga la penale per rispedire Sancho al Manchester United

Il Chelsea non riscatterà Jadon Sancho dal Manchester United, nonostante l'obbligo fissato a 25 milioni di sterline. Secondo The Athletic, il club londinese non ha trovato l'accordo con il giocatore e ha optato di pagare la penale da 6 milioni di sterline per farlo tornare ai Red Devils. Il bilancio dell'annata del nazionale inglese a Stamford Bridge è di 5 gol, uno nella finale di Conference League vinta dai Blues in rimonta contro il Betis, e 10 assist tra tutte le competizioni.