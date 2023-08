Il Chelsea mette nel mirino Neymar ma finisce sotto indagine della Premier

© Getty Images

La Premier League ha aperto un'inchiesta sul Chelsea indagando su alcune "potenziali violazioni delle regole sul fair play finanziario" durante la precedente gestione di Roman Abramovich. A riportarlo è Sky Sports UK: secondo l'emittente britannica, il club attualmente nelle mani di Todd Boehy, qualora fossero accertate le suddette violazioni, andrebbe incontro a una multa o nel peggiore dei casi a una penalizzazione in classifica. Tuttavia i problemi dei Blues non finiscono qui: il 28 luglio la Uefa ha infatti annunciato di aver multato il club londinese per una cifra pari 10 milioni di euro per "casi di rendicontazione finanziaria potenzialmente incompleta sotto la precedente proprietà del club", violazioni compiute tra il 2012 e il 2019. Secondo le indiscrezioni riportate dal Times, nel corso dei controlli sarebbero stati individuati pagamenti ad almeno sei società offshore, che si ritiene siano stati collegati al trasferimento di giocatori. I pagamenti milionari sembrano non essere stati registrati come parte della rendicontazione finanziaria annuale del club alla Federazione inglese, alla Premier League e alla UEFA. Alcune delle società offshore sono state ricondotte ad agenti e intermediari, anche se al momento le indagini non hanno fatto chiarezza su chi si celi dietro a queste realtà.