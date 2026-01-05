Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Il Cagliari su Nicolussi Caviglia, ma piace anche Brescianini

05 Gen 2026 - 20:08
© Getty Images

© Getty Images

Pochi centrocampisti a causa degli infortuni. E il Cagliari, con Deiola e Folorunsho ko, punta su Nicolussi Caviglia, in prestito alla Fiorentina, ma giocatore di proprietà del Venezia. Proprio la necessità di un accordo tra viola e lagunari rende i tempi più lunghi: il club rossoblù vorrebbe avere il giocatore a disposizione almeno per la trasferta di Genova, lunedì prossimo. Salvo accelerazioni che addirittura potrebbero far entrare il valdostano scuola Juventus nella liste dei convocati per la gara di giovedì a Cremona. Il club sta seguendo diversi giocatori, ma Nicolussi Caviglia resta l'obiettivo numero uno. Il centrocampista ha giocato ieri pochi minuti nella gara della Fiorentina con la Cremonese, ma non rientrerebbe più nei piani della società toscana. Anche Brescianini nel mirino del Cagliari ma l'operazione non è semplice

Intanto quella di venerdì col Milan è stata l'ultima apparizione, in panchina, del portiere Radunovic con la maglia dei sardi: l'estremo difensore serbo, classe 1996, si trasferisce in prestito allo Spezia sino al termine della stagione. Per il ruolo di vice Caprile ritorna dal prestito al Frosinone l'albanese Sherri. La formula è quella della risoluzione anticipata.

Ancora da valutare in attacco le opzioni Dzeko (Fiorentina) e Lucca (Napoli). Ma circola anche il nome di Zapata in un possibile affare che porterebbe Prati in maglia granata. Intanto il Cagliari pensa soprattutto alla sfida di giovedì contro la Cremonese dell'ex allenatore Nicola. Per l'occasione Pisacane potrebbe rilanciare in difesa la coppia Mina-Luperto. Anche Zè Pedro si sta nuovamente allenando con il gruppo. Sembra per ora congelata la possibilità del trasferimento dello stesso Luperto a Cremona. 

Ultimi video

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:37
Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

L'indiscrezione di Pellegatti: "Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia"

Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

 14) FERNANDO TORRES - dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni nel 2011

Altro che ‘riparazione’, a gennaio si spende eccome: chi è il più pagato della storia?

Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

Il Manchester Utd ha esonerato Amorim. Al suo posto Darren Fletcher

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:08
Il Cagliari su Nicolussi Caviglia, ma piace anche Brescianini
19:48
Juve, ritorno di fiamma: contatti formali per Federico Chiesa
18:10
Riparte il corso per direttori sportivi di società di calcio all'Università di Udine
17:52
Roma, ostacolo Zirkzee: l'esonero di Amorim congela l'affare
17:24
Ufficiale: il Celtic esonera Nancy dopo appena otto partite