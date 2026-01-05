Il Cagliari su Nicolussi Caviglia, ma piace anche Brescianini

Pochi centrocampisti a causa degli infortuni. E il Cagliari, con Deiola e Folorunsho ko, punta su Nicolussi Caviglia, in prestito alla Fiorentina, ma giocatore di proprietà del Venezia. Proprio la necessità di un accordo tra viola e lagunari rende i tempi più lunghi: il club rossoblù vorrebbe avere il giocatore a disposizione almeno per la trasferta di Genova, lunedì prossimo. Salvo accelerazioni che addirittura potrebbero far entrare il valdostano scuola Juventus nella liste dei convocati per la gara di giovedì a Cremona. Il club sta seguendo diversi giocatori, ma Nicolussi Caviglia resta l'obiettivo numero uno. Il centrocampista ha giocato ieri pochi minuti nella gara della Fiorentina con la Cremonese, ma non rientrerebbe più nei piani della società toscana. Anche Brescianini nel mirino del Cagliari ma l'operazione non è semplice.