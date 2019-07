Il Boca accoglie De Rossi: subito in campo

Un primo piano di Daniele De Rossi corredato dalla scritta "Bienvenido". Così il Boca Juniors ha accolto l'ex centrocampista della Roma, sbarcato a Buenos Aires, assieme alla moglie Sarah Felberbaum per iniziare la nuova avventura in Argentina. De Rossi, accolto trionfalmente da centinaia di tifosi, ha incontrato i dirigenti Xeneizes e successivamente ha salutato i suoi nuovi compagni. Per lui c'è un contratto che lo legherà al Boca per un anno e avrà due clausole di uscita: una a dicembre e una a marzo. L`esordio potrebbe avvenire il 4 agosto a Paranà, contro il Patronato.