Domenico Berardi è tornato a segnare con la maglia del Sassuolo dopo oltre un anno regalando la vittoria sul Mantova e il secondo posto in Serie B. Una prestazione che non è passata inosservata agli occhi del Besiktas che ha già dimostrato un interesse concreto per il calciatore lucano come confermato da Calciomercato.com. In questa situazione l'Atalanta continua a monitorare il giocatore neroverde, pronta a realizzare il colpo a gennaio.