Il Benfica sogna il ritorno di Joao Felix: si tratta col Chelsea

Joao Felix per ritrovarsi vuole tornare dove tutto è cominciato: al Benifica. Il portoghese quando giocava a Lisbona era considerato uno dei talenti più brillanti del panorama mondiale. Tanto da convincere l'Atletico Madrid a investire più di 100 milioni per portarlo via dal Da Luz. Oggi queste valutazioni sono lontane anche perché il rendimento dell'ex enfant prodige non ha soddisfatto le attese: neppure l'ultima parentesi a Milano, sponda Milan, gli è servita per rilanciarsi. Il Benfica è l'ultima spiaggia, ma prima va trovata una formula che soddisfi anche il Chelsea, propietario del cartellino di Joao.