Il Bayer Leverkusen: "Difficile che Wirtz resti senza rinnovo. Non è quello che vogliamo"

Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, è intervenuto ai microfoni del quotidiano Kölner Stadt-Anzeiger: "Florian Wirtz ha un contratto con noi fino al 2027. Vorremmo che rimanesse a Leverkusen almeno fino al Mondiale 2026, il che rende sensato prolungare il suo contratto. Parliamo con lui e la sua famiglia in modo molto confidenziale. Restare senza rinnovo? Sarà difficile, devo essere onesto. Non è impossibile, ma non è quello che vogliamo. Il Bayern Monaco? La questione è anche cosa vorrebbe Florian Wirtz se volesse cambiare. Ma ci permettiamo anche di dire che non ci sono più così tanti club migliori del Bayer Leverkusen per avere la possibilità di vincere titoli".