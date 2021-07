Il Barcellona offre la "carta de libertad" a Pjanic: il bosniaco può andarsene gratis

L'indiscrezione arriva dal Mundo Deportivo: il Barcellona, alle prese con i problemi finanziari post-pandemia e con il nuovo contratto di Messi, ha deciso di liberarsi (fra gli altri) di Miralem Pjanic senza chiedere alcuna corresponsione per il cartellino del centrocampista bosniaco. A tal proposito, riporta il quotidiano catalano, martedì scorso il club ha presentato all'ex juventino (e con lui pure a Umtiti) la "carta de libertad", vale a dire un documento in cui libera il giocatore, permettendogli di accasarsi altrove senza che la sua nuova eventuale squadra debba sborsare alcunchè per il cartellino.