Il Barcellona dice no alla Juve: "Ansu Fati nell'operazione Pjanic? Impossibile"

"Impossibile!": ecco la risposta che il Barcellona avrebbe immediatamente dato alla richiesta da parte della Juve di inserire Ansu Fati nella trattativa per Pjanic. A riportarlo, con assoluta perentorietà, il Mundo Deportivo: il quotidiano catalano, citando fonti interne al club blaugrana, ribadisce così la fermezza da parte del Barça che sull'attaccante ispano-guineano intende costruire il proprio futuro, considerandolo nonostante la giovane età (17 anni, essendo nato il 31 ottobre 2002) un predestinato di sicuro avvenire. Questo, tuttavia, non significa uno stop ad una trattativa, quella per Pjanic, che i catalani intendono continuare a portare avanti, confidando oltretutto sul gradimento dello stesso regista bianconero.