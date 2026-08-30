Il Barcellona ci riprova: telefonata all'Inter per Dimarco

30 Ago 2026 - 10:25
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Federico Dimarco (Inter) © italyphotopress

Federico Dimarco (Inter) © italyphotopress

Possibile intreccio di mercato sull'asse Milano-Barcellona?

Il direttore sportivo blaugrana Deco ha provato un blitz in extremis proponendo all'Inter uno scambio che vedrebbe Alejandro Balde trasferirsi in nerazzurro con un conguaglio economico a favore dei nerazzurri in cambio di Federico Dimarco.

Come riportato dal quotidiano Sport, il terzino spagnolo - già proposto in precedenza anche al Milan - è considerato un esubero dal tecnico Hansi Flick, complici l'arrivo di Joao Cancelo e l'esplosione di Xavi Espart.

La risposta della società di Viale della Liberazione è stata tuttavia un secco rifiuto: la dirigenza e la proprietà Oaktree considerano Dimarco assolutamente incedibile, rispedendo al mittente l'ennesimo tentativo catalano dopo quello andato a vuoto nei giorni scorsi per Lautaro Martinez.

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