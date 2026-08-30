Ufficiale: il Dibu Martinez è un nuovo giocatore del Chelsea

È ufficiale il passaggio del Dibu Martinez dall'Aston Villa al Chelsea: "Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio del nazionale argentino Emiliano Martínez dall'Aston Villa. Il portiere 33enne, vincitore della Coppa del Mondo nel 2022, ha firmato un contratto triennale con i Blues. 'Sono felicissimo di essere in questo club', ha detto Martinez. 'Venire al Chelsea, per me e la mia famiglia, è stata una decisione facile e sono al settimo cielo: non vedo l'ora di iniziare. Voglio avere successo qui. Sono una persona che vuole vincere in tutto ciò che fa e voglio portare questa mentalità in questa squadra, perché è una squadra che vince titoli, quindi penso che sia un'ottima combinazione'".