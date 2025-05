Il Barcellona blinda Yamal: rinnovo a un passo

Il Barcellona blinda Lamine Yamal. È attesa per oggi la firma sul nuovo contratto per l'attaccante spagnolo classe 2007. In giornata il suo agente Jorge Mendes incontra i dirigenti del club catalano per mettere tutto nero su bianco, prolungando la scadenza attualmente fissata a giugno 2026 fino al 2031. Yamal, 18 anni il prossimo 13 luglio, finora ha segnato 25 gol e servito 34 assist in 106 presenze con la prima squadra del Barça. Dove diventerà il calciatore più pagato, con un ingaggio superiore rispetto ai 18 milioni di euro netti all'anno percepiti dal centrocampista olandese Frenkie de Jong. Nei giorni scorsi lo stesso Barcellona ha annunciato altri due importanti rinnovi contrattuali: quello dell'allenatore tedesco Hansi Flick (fino al 2027) e dell'attaccante brasiliano Raphinha (fino al 2028), altri due protagonisti di questa stagione chiusa con la conquista della Liga spagnola, della Coppa del Re e della Supercoppa di Spagna.