Il Barça fa sul serio: Pjanic a tutti i costi. Vuole chiudere questa settimana

MERCATO

Il Barcellona ha posto le linee guida del suo mercato già nello scorso gennaio. Secondo "As" un rapporto interno del club, a inizio anno, ha stabilito i parametri per l'acquisto di giocatori in ruoli specifici e, per quanto riguarda il centrocampo, la priorità è l'esperienza e non l'età. Si spiega così, secondo il quotidiano spagnolo, l'idea, per molti incomprensibile, di essere disposti a sacrificare un elemento di 23 anni (Arthur) per acquistare uno di 30 (Pjanic).

Una filosofia che non vale per altri ruoli. Per l'attacco si preferisce un giocatore di 22 anni (Lautaro) a uno di 33 (Suarez). La priorità, in ogni caso, è quella di arrivare ai due campioni della serie A. Per Pjanic c'è la volontà di voler concludere l'affare al più presto. Tanto che i dirigenti blaugrana, pur di chiudere entro questa settimana, stanno cercando di convincere Arthur a trasferirsi a Torino. Superato quello scoglio, Miralem Pjanic potrà finalmente firmare per il Barça.