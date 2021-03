Icardi, addio al Psg: la Juve ci pensa, per la Roma è il dopo Dzeko

Mauro Icardi sembra destinato a tornare in Italia. L'esperienza non proprio felicissima al Psg è ai titoli di coda. I parigini sono alle prese con i rinnovi particolarmente onerosi dei loro big, pensano in grande (vedi Messi o Ronaldo) e non hanno intenzione di spendere troppi soldi per lo stipendio di un giocatore che non è un titolare fisso. L'ex interista ha ancora i suoi estimatori nel campionato italiano: Juventus e Roma lo corteggiano già da un po'.