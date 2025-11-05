Icardi, addio al Gala? A gennaio può essere un'occasione

Sul futuro di Mauro Icardi ancora non ci sono certezze. L'attaccante argentino è in scadenza nel 2026 e le trattative con il Galatasaray per il rinnovo vanno a rilento. L'ex Inter avrebbe piacere a rimanere a Istanbul ma al Gala la concorrenza è altissima, a maggior ragione dopo l'acquisto di Victor Osihmen, e i rapporti con la dirigenza sono abbastanza freddi, soprattutto dopo l'ultimatum espresso dall'entourage del calciatore. Icardi sta ancora cercando di recuperare la forma migliore dopo la rottura del legamento crociato della passata stagione. Occasione per il mercato italiano? In Serie A Maurito potrebbe fare comodo a molti e quel contratto in scadenza potrebbe facilitare anche un'uscita dalla Turchia a gennaio.