I piani della Juventus sul fronte Thiago Motta: gli scenari tra presente e futuro

Mentre Thiago Motta ha ribadito a chiare lettere di sentire la fiducia del club, le voci sul suo futuro continuano a rincorrersi. Il club bianconero, salvo figuracce a Firenze, conferma Tuttosport, è intenzionata a proseguire con il tecnico ex Bologna fino al termine della stagione: Giuntoli non vuole prendere in considerazione l'idea di un traghettatore. Alla base di questa scelta ci sarebbero motivazioni economiche e non solo, visto anche la partecipazione al Mondiale per club in programma tra giugno e luglio. Per la stagione 2025/2026 invece, è assai probabile che si decida di optare per un nuovo tecnico.