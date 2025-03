Huijsen incanta anche con la Spagna: Real "impressionato"

Dean Huijsen è sbocciato in primavera come un tulipano, con buona pace dei tifosi olandesi che speravano potesse indossare la maglia Orange. Il centrale ha scelto invece di rappresentare la Spagna, selezione in cui ha esordito durante questa pausa per le nazionali proprio contro l'Olanda. Il difensore ex Juventus sta impressionando partita dopo partita, tanto che si parla di un forte interessamento del Rela Madrid nei suoi confronti. Si mormora che gli osservatori dei Blancos siano stati folgorati dalla personalità del classe 2005 mostrati anche con la maglia della Roja: "Sapevamo che fosse forte, ma ora abbiamo capito che può indossare la maglia del Real Madrid", sarebbe il concetto espresso dagli addetti ai lavori della Cas Blanca.