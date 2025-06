Hernan Crespo torna ad allenare: all'argentino la panchina del San Paolo

Hernan Crespo torna in panchina. Dopo l'esperienza tra febbraio e ottobre 2021, l'argentino torna ad allenare il San Paolo. L'ex, tra le altre, di Inter, Milan, Lazio e Parma ha firmato un contratto fino a dicembre 2026: "Hernan Crespo torna alla Tricolor!", ha scritto il club brasilia no in un comunicato. "Il rapporto costruito tra Crespo e il San Paolo in passato ha lasciato solide basi di rispetto e stima reciproca. È un grande professionista che conosce già il club, ha vinto un titolo qui ed è giunto il momento per lui di tornare. Siamo lieti di rendere questo ritorno realtà", ha dichiarato il presidente Julio Casares.