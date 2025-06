In attesa dell'ufficializzazione di Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore che guiderà il Lecce nella prossima stagione in serie A, il club salentino comunica la guida tecnica per la formazione Primavera 1. A guidare i baby giallorossi per la stagione sportiva 2025/2026 sarà il leccese doc Simone Schipa.Il tecnico nelle ultime tre stagioni è stato alla guida della formazione Under 18 giallorossa.