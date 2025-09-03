Hellas Verona, riflessioni in corso su Gagliardini

L'Hellas Verona sta sondando il mercato degli svincolati alla ricerca di possibili occasioni per rinforzare la rosa. Tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe anche quello di Roberto Gagliardini, centrocampista che ha lasciato il Monza a giugno. I gialloblu stanno riflettendo soprattutto sulle condizioni fisiche del classe '94, alle prese con il recupero da un infortunio. Secondo quanto riportato da L'Arena, al momento non ci sono visite mediche programmate o accordi già definiti, anche se gli ottimi rapporti tra l'agente del calciatore Beppe Riso e il club potrebbero giocare a favore dell'ex Inter.