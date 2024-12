"Sono stanco di tutte queste indiscrezioni. L'interesse dei bianconeri può anche essere reale, ma che io abbia acconsentito al trasferimento o abbia un accordo con il club di Torino è una sciocchezza. Ho spiegato ai miei compagni che tutte queste voci non sono vere e non so da dove provengano". Così David Hancko ai colleghi olandesi di 'Ad' dopo le voci, ormai ricorrenti, sul presunto interesse della Juventus per il centrale slovacco adesso al Feyenoord.