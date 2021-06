Haaland, vacanza a Mykonos con la testa a Madrid: vicino l'accordo col Real

Il grande regalo per la nuova stagione che Carlo Ancelotti si prepara a vivere a Madrid potrebbe arrivare dalla Germania. O meglio, ora come ora dalla Grecia, visto che in questi giorni Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, si trova in vacanza a Mykonos. E proprio lì, assieme ad amici e parenti, potrebbe festeggiare il suo trasferimento al Real: secondo quando riferito infatti dal nostro Marco Barzaghi, il presidente del club spagnolo Florentino Perez e il procuratore della punta norvegese Mino Raiola avrebbero trovato infatti un accordo di massima per un affare multi-milionario.