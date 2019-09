Scaduto il contratto con lo Shanghai Shenhua, Fredy Guarin è diventato ufficialmente uno dei giocatori più ambiti sul mercato degli svincolati. La sensazione è quella che comunque manchi poco per l'annuncio della sua prossima nuova squadra: come riportato da 'Globoesporte', infatti, per il colombiano si è mosso con decisione il Flamengo. Nella giornata di martedì c'è stato un vertice tra i rappresentanti dell'ex Inter e i dirigenti brasiliani: da limare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca che sancirà l'approdo tra le file rubronegre, c'è grande ottimismo. Guarin dovrà accettare un considerevole taglio dell'ingaggio astronomico che percepiva in Cina, che le casse del Flamengo non sarebbero in grado di sostenere.