Omar Marmoush è il personaggio rivelazione della Bundesliga 2024/2025. Già 13 gol in 15 partite, con il Manchester City che ha subito messo gli occhi su di lui. I Citizens stanno pensando seriamente di regalarlo subito a Guardiola, ma l'Eintracht Francoforte ha sparato alto: i tedeschi vogliono 80 milioni di euro per dare l'ok alla cessione. Troppi per la dirigenza del club inglese che non vorrebbe andare oltre i 60 mln.