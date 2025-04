Per il manager del Manchester City Pep Guardiola è un "giorno triste" dopo l'annuncio di Kevin De Bruyne che a fine stagione lascerà il club inglese. "In Premier League è uno dei più grandi centrocampisti che abbiano mai giocato in questo paese e in questo club, penso che non ci siano dubbi", ha detto Guardiola. "I suoi assist, i suoi gol, la sua visione sulla trequarti, sarà difficili di rimpiazzarlo", ha concluso.