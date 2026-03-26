Guardiola ai saluti col City: Kompany in pole per la successione ma non solo
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Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, i colleghi di Sky Sport De sono certi: Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City a fine stagione. Per la successione i Citizens avrebbero messo nel mirino Vincent Kompany, attualmente allenatore del Bayern Monaco e profondo conoscitore del club dove ha militato per ben 12 anni diventandone anche il capitano.
Per l'emittente tedesca però, un addio del tecnico belga ai bavaresi è molto difficile. Il 39enne infatti, è molto apprezzato dal Bayern che lo blindato con un recente rinnovo di contratto fino al 2029. Contratto nel quale non è inserita alcuna clausola rescissoria.