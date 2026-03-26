Guardiola ai saluti col City: Kompany in pole per la successione ma non solo

Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, i colleghi di Sky Sport De sono certi: Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City a fine stagione. Per la successione i Citizens avrebbero messo nel mirino Vincent Kompany, attualmente allenatore del Bayern Monaco e profondo conoscitore del club dove ha militato per ben 12 anni diventandone anche il capitano.