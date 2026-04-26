Grosso: "Il mio futuro? Certe voci fanno piacere, sono una persona ambiziosa"

Il post-partita di Fiorentina-Sassuolo è stata l'occasione per parlare del futuro di Fabio Grosso, ora al Sassuolo. Nelle ultime settimane il tecnico dalle origini abruzzesi è stato accostato anche alla viola oltre che al Bologna: "Certe voci fanno piacere, io sono una persona ambiziosa - ha ammesso il 48enne -. Sicuramente la Fiorentina è una società che riscuote tanti consensi. Rispetto il Sassuolo ma per me è un motivo d’orgoglio sentimi accostato a una piazza del genere che voglio condividere con i miei calciatori".