Grosso: "Il mio futuro? Certe voci fanno piacere, sono una persona ambiziosa"

26 Apr 2026 - 16:03

Il post-partita di Fiorentina-Sassuolo è stata l'occasione per parlare del futuro di Fabio Grosso, ora al Sassuolo. Nelle ultime settimane il tecnico dalle origini abruzzesi è stato accostato anche alla viola oltre che al Bologna: "Certe voci fanno piacere, io sono una persona ambiziosa - ha ammesso il 48enne -.  Sicuramente la Fiorentina è una società che riscuote tanti consensi. Rispetto il Sassuolo ma per me è un motivo d’orgoglio sentimi accostato a una piazza del genere che voglio condividere con i miei calciatori".

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