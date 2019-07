"Neymar? Prima di parlarne, l'operazione dovrebbe essere completata. Si tratta di un trasferimento complicato". Dal Giappone, dove si trova in tournèe con la sua nuova squadra, il Barcellona, Antoine Griezmann risponde così sul possibile arrivo del brasiliano in un attacco che, con Messi, Suarez e il francese, raggiungerebbe livelli stellari. "È un grande giocatore, ha avuto un paio di infortuni ma è a un livello incredibile", ha spiegato 'Le Petit Diable' ai microfoni di Sky Sports. "Ma - ha aggiunto l'ex Atletico - abbiamo anche Dembe'lé, Coutinho e Malcom. Giocatori che sono importanti per noi e speriamo di poter fare grandi cose con loro".