Griezmann addio all'Atletico? Summit decisivo entro fine marzo

Una riunione per decidere il futuro. Antoine Griezmann potrebbe dire definitivamente addio all'Atletico Mardid. Le Petit Diable potrebbe salutare i Colchoneros per sposare un progetto oltre oceano: l'amico Giroud lo aspetta ai Los Angeles Fc. L'avventura americana affascina Griezmann che però dovrà sedersi faccia a faccia con i vertici dell'Atletico e comunicare la volontà di cambiare aria. Se il francese dovesse fare questa richiesta la società per il rapporto e il rispetto reciproco non si metterà di traverso. Una pista di mercato confermata anche da Giroud: "Griezmann ai Los Angeles Fc? Avrà presto una riunione con l'Atletico Madrid", ha rivelato l'ex Milan.