Gomez, tra le pretendenti anche la Lazio: è sfida con l’Inter

MERCATO

In vista del mercato invernale che aprirà il 4 gennaio c’è una domanda che in questi giorni si fanno tutti i tifosi: quale sarà il futuro del Papu Gomez? Dopo i cinque giorni di riposo concessi dall’Atalanta, il fantasista argentino si è regolarmente presentato a Zingonia, ma lo strappo con Gian Piero Gasperini sembra ormai irricucibile e il Papu continua a fare allenamento differenziato sebbene non abbia alcun problema fisico. L’addio a gennaio a questo punto sembra quasi scontato e il nome dell’argentino fa gola a quasi tutte le big del nostro campionato. Serie A, la Top 11 del 2020 Getty Images

Nei giorni scorsi si era parlato molto di Milan e Napoli, ma in questo momento in vantaggio sulle concorrenti c’è l’Inter, che dopo aver definito le cessioni di Nainggolan al Cagliari e di Eriksen (Psg o Premier?) potrebbero accelerare per portare il Papu a Milano. Il diktat imposto dal presidente nerazzurro Zhang durante il vertice di mercato invernale è piuttosto chiaro: ridurre i costi e il monte stipendi per chiudere in pareggio il bilancio, motivo per cui a gennaio si sfrutteranno solo le occasioni che si presenteranno e Gomez è una di queste. I nerazzurri vorrebbero ottenere il prestito gratuito (o pagare al massimo un simbolico "indennizzo") di sei mesi, ma l'Atalanta vorrebbe monetizzare subito e liberarsi del Papu a titolo definitivo.

La trattativa si preannuncia difficile, sono attese novità nei prossimi giorni, ma in questo stallo prova ad inserirsi la Lazio, già in passato sulle tracce del giocatore, che vorrebbe rimpiazzare il partente Caicedo (la Fiorentina è in pole) con il capitano dell’Atalanta, a cui offrirebbe un contratto biennale e lo stesso stipendio garantito oggi all’attaccante dell’Ecuador (circa 2 milioni di euro). Uno stipendio più basso rispetto a quello che offre l’Inter, senza contare che il Papu vorrebbe mettere la propria firma su un contratto triennale, ma ad oggi quello tra nerazzurri e biancocelesti è un vero e proprio testa a testa.

