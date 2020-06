Godin verso l'addio. Oltre al ritorno all'Atletico e all'Mls, c'è anche il Lione

Diego Godin è vicino all'addio all'Inter. Arrivato all'inizio di questa stagione, il 34enne difensore uruguaiano non ha mai pienamente convinto Conte. La dirigenza nerazzurra vorrebbe venderlo, anche per risparmiare su un ingaggio elevato per un non titolare (5 milioni all'anno più bonus). Nei giorni scorsi si è parlato di un ritorno all'Atletico Madrid, club di cui è un'indiscussa bandiera, o della possibilità di una chiusura di carriera in Mls. Ora è spuntata anche l'ipotesi Lione, con i francesi che hanno sondato l'Inter per un possibile passaggio di Godin in Ligue 1. L'ostacolo, anche per la società di Aulas, resta l'ingaggio elevato del giocatore.