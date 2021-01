Gli agenti di Lautaro incontrano Marotta in sede a Milano: "Rinnovo? Sta bene all'Inter"

IL SUMMIT

Dopo l'incontro di settembre, questo pomeriggio gli agenti di Lautaro Martinez sono tornati nella sede dell'Inter in via della Liberazione a Milano per incontrare Beppe Marotta e Piero Ausilio. Al di là delle smentite di circostanza, è chiaro che al centro del colloquio c'è stato il tema del rinnovo contrattuale per l'attaccante argentino, il cui accordo con il club nerazzurro scade nel giugno 2023. Pochi giorni fa lo stesso Lautaro aveva ammesso che "un accordo si troverà": quello odierno è stato un summit preparatorio e interlocutorio, ma di certo c'è la volontà da ambo le parti di arrivare a una fumata bianca.

Intercettato da fcinter1908, il procuratore del Toro Beto Yaque ha commentato in maniera laconica: “Si è trattato di una riunione che avevamo in programma e che non avevamo potuto fare per colpa del Covid. Il rinnovo? Lautaro è felice all’Inter ma non abbiamo parlato per niente di clausola, rinnovo o altro”. Difficile, ovviamente, credergli. Novità sono attese nelle prossime settimane.