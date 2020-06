Giuntoli conferma l'interesse del Napoli: "Boga è molto bravo"

"Boga è un giocatore molto bravo. Non farebbe comodo solo al Napoli ma anche a tante squadre. Vedremo, è ancora presto". Il direttore sportivo degli azzurri ammette l'nteresse per 'esterno del Sassuolo, vero oggetto del desiderio del mercato 2020, Per ora il giocatore ha espresso solo la sua volontà di giocare in Europa ma gli indizi che portano a Napoli sono molti, considerando che alcune indiscrezioni parlano di una trattativa già avviata tra Giuntoli e Carnevali, l'amministratore delegato degli emiliani.