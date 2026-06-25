Gila-Napoli, trattativa complicata: l’Atalanta può chiudere subito

Quello tra Mario Gila e il Napoli sembrava un matrimonio annunciato, con i partenopei che da tempo hanno incassato il sì del giocatore e del suo entourage. Tuttavia, la differenza tra la richiesta della Lazio (25 milioni) e l'offerta del Napoli, fermo a 20, sta diventando un muro sempre più invalicabile per De Laurentiis.

Probabilmente la squadra capitolina è infastidita anche dal fatto che Gila, in scadenza di contratto nel 2027, non abbia mai fatto mistero di gradire Napoli come prossima tappa della propria carriera.

Come riporta "Il Mattino", in questo stallo alla messicana potrebbe inserirsi l'Atalanta. Il Ds Cristiano Giuntoli saarebbe infatti disposto a pagare i 25 milioni richiesti dalla Lazio per portare il centrale spagnolo alla corte di Maurizio Sarri, che ne conosce bene le qualità.

Con il rientro di AdL dagli Stati Uniti la situazione potrebbe sbloccarsi a favore del Napoli, ma la trattativa è senz'altro più complicata di quanto fosse prevedibile inizialmente.