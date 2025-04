Ghisolfi: "Il nuovo allenatore della Roma? Lavoriamo per chiudere"

"Ranieri? È il suo ultimo derby, non l'ultima partita. Sta facendo un ottimo lavoro, è una figura importantissima nel progetto. Sarà un consigliere sportivo vicino a me e alla proprietà. Vogliamo costruire una dirigenza insieme con coerenza, chiarezza e stabilità. Lavoreremo insieme". Così il ds della Roma, Florent Ghisolfi, a Dazn poco prima del derby contro la Lazio. "Il prossimo tecnico? Cerchiamo un allenatore che avrà la stessa passione per il nostro progetto, che è grande e nell'anno del centenario, forse nel 2028, ci sarà lo stadio. Siamo allineati con Claudio e con la proprietà. Sono pochi secondo noi, abbiamo valutato i profili e stiamo lavorando per chiudere" ha concluso il 40enne francese.