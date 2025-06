Genoa, Ottolini: "Gudmundsson? Non escludo che possa tornare qui"

In un'intervista rilasciata all'edizione odierna de Il Secolo XIX, Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha parlato del futuro di Albert Gudmundsson: "La Fiorentina ha un diritto di riscatto che può esercitare, noi abbiamo avuto interessamento da squadre che faranno la Champions e aspettiamo di vedere quello che succede. Non è neppure escluso che Albert possa tornare qui. Dobbiamo trovare la soluzione migliore per il Genoa e per lo stesso Gudmundsson". Sui possibili riscatti di Zanoli e Pinamonti ha aggiunto: "Siamo molto contenti di quello che hanno fatto quest’anno ma sono operazioni molto difficili".