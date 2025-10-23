Genoa, non solo Ekhator: si lavora anche ai rinnovi di Martin e Thorsby

Il Genoa sta lavorando a diversi rinnovi di contratto. La priorità del Grifone è quella di blindare Jeff Ekhator dopo il buon avvio di stagione: l'attaccante è legato ai rossoblù fino al 2029 ma il club sembrerebbe intenzionato a proporgli il prolungamento di un anno con adeguamento dell'ingaggio. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, però, ci sarebbero altri due calciatori che stanno trattando il rinnovo. Aaron Martin e Morten Thorsby hanno il contratto in scadenza a giugno 2026 e per entrambi dovrebbe scattare l'opzione fino al 2027.