Lazio, Mandas verso la cessione a gennaio

Ivan Provedel è di nuovo il titolare inamovibile tra i pali della Lazio. Mandas questa stagione sta trovando molto meno spazio e starebbe manifestando anche la sua insofferenza. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il portiere vorrebbe essere ceduto nel corso della sessione invernale di mercato per ritrovare i minuti che gli mancano. Su di lui ci sarebbe il Wolverhampton: un suo addio metterebbe tutti d'accordo, visto che i biancocelesti potrebbero rinvestire la cifra incassata su altri obiettivi.