Genoa, Messias sul futuro: "Sto bene qui"

Junior Messias sta vivendo un periodo non facile, tuttavia non ha alcuna intenzione di lasciare il Genoa. Il giocatore brasiliano lo ha confermato in un'intervista rilasciata a Ultimouomo.com parlando del suo futuro: "Ti dico la verità: io penso alla giornata, e a godermi ogni giornata. Adesso sono concentrato sul finire bene questa stagione e trovare la forma migliore, poi si vedrà. Mi trovo benissimo comunque, con tutti: i miei compagni, i ragazzi dell'infermeria, il mister, lo staff, il direttore sportivo. Siamo una bella squadra, un gruppo unito, e ora i risultati stanno arrivando, siamo a metà classifica. Quindi sì, sono felice qui".