Arriverà probabilmente lunedì prossimo Daichi Kamada, il trequartista giapponese scelto dal Genoa per rinforzare il centrocampo. L'operazione è ormai in via di definizione e dopo le visite mediche il giocatore firmerà il contratto con i rossoblù per raggiungere quindi la squadra ancora in ritiro in Francia. Kamada, che compirà 23 anni il 5 agosto prossimo, è di proprietà dell'Eintracht Francoforte ma nell'ultima stagione si è messo in luce in Belgio in prestito nelle fila del Sint-Truiden segnando 16 reti e mettendo a segno anche 9 assist tra campionato, playoff del campionato e coppa nazionale.