Genoa, il ds blinda Vieira: "Ha un contratto anche per il prossimo anno"

Patrick Vieira rimarrà l'allenatore del Genoa anche il prossimo anno? A rispondere è il direttore sportivo dei rossoblu Marco Ottolini in un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX: "Vieira ha portato fiducia in generale e consapevolezza nei mezzi e nelle qualità della squadra. Ha rimesso tutti in discussione. Poi ha cambiato qualcosa dal punto di vista tattico: abbiamo cambiato sistema passando alla difesa a quattro e al gioco sugli esterni - ha spiegato Ottolini -. Ha un contratto anche per il prossimo campionato, siamo soddisfatti e quando sarà il momento ci siederemo con il mister per parlare del futuro. Ma, ripeto, non è il momento ancora di guardare troppo in là. Abbiamo da fare almeno 10 punti per la salvezza".